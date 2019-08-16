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Полиция выявила нарушения законодательства в столичной аптеке

Александр Ахраменко
• 18:14 • 16 августа 2019
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Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сотрудники УНК ГУ МВД России обнаружили в столице аптеку, где допустили ряд нарушений при осуществлении предпринимательской деятельности по реализации лекарств. 

— В Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по столице поступило обращение от жителей одного из домов, расположенного на Тихорецком бульваре. В местной аптеке, предположительно, наркозависимые лица приобретали медицинские препараты, — заявили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка уточнили, что в жалобах упоминались случаи, когда люди употребляли препараты возле подъездов и на детских площадках. 

Уточняется, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность юрлица в виде наложения штрафа от 100 до 200 тысяч рублей.

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