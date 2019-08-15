Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу в Котельниках.
Его доставят в отдел полиции для последующих следственных действий.
— В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — заявили представители МВД России по Подмосковью.
15 августа стало известно, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. Сообщалось, мужчина закрывался в помещении магазина.
На место происшествия прибыли экстренные службы. В скором времени с ним были начаты переговоры.
Задержанным является местный житель 1968 года рождения. По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.
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