Полиция принимает меры для задержания мужчины, устроившего стрельбу в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача.
В дежурную часть МВД России «Люберецкое» Московской области поступила информация о хлопках, которые похожи на выстрелы.
— На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в магазин вошел мужчина и произвел один выстрел из неустановленного оружия в потолок, — говорится в заявлении ведомства.
Продавцы и посетители покинули место происшествия, никто не пострадал.
Как уточнили в пресс-службе МВД по Московской области, мужчина закрылся в помещении магазина, с ним ведутся переговоры.
Работа, направленная на задержание неизвестного, продолжается.
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