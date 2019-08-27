Российский депутат предложил расширить перечень потенциально опасных собак
Депутат Сергей Вострецов считает необходимым расширить список потенциально опасных собак. По его мнению, в перечень необходимо внести немецкую овчарку, добермана и ротвейлера.
Сергей Вострецов отметил, что это крупные собаки, которые при отсутствии воспитания и дрессировки могут нанести вред не только окружающим, но и владельцам.
— Наличие намордника и поводка — зачастую защита самого хозяина, а не его обременение, — подчеркнул он в комментарии ФАН.
Вострецов подчеркнул, что иметь собаку — это большая ответственность для каждого хозяина.
В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог, волко-собачьи гибриды.
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