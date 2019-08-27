Сергей Собянин: Школы Москвы готовы к началу учебного года
К новому учебному году подготовлены 625 детских садов, школ и колледжей Москвы. 1 сентября они откроют двери для 1,5 миллиона ребят. Из них — более 112 тысяч первоклассников. Об этом 27 августа на заседании президиума столичного правительства рассказал глава Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.
— В дошкольные группы пойдут более 450 тысяч малышей, — сказал он, уточнив, что в большинстве районов Москвы в детсады принимали детей в возрасте от 2 лет 4 месяцев.
Всего в новом учебном году откроются 12 новых детсадов и школ. Еще 2,5 тысячи зданий отремонтировали. Во всех школах созданы круглосуточные посты охраны с системой видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова подразделений Росгвардии. Также обновили системы автоматических противопожарных сигнализаций.
— Система образования Москвы готова к началу нового учебного года, — резюмировал Сергей Собянин.
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