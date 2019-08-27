Сергей Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД

Тарифы на проезд в поездах, курсирующих по линиям Московских центральных диаметров (МЦД), разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО «Российские железные дороги» и пригородными пассажирскими компаниями. На заседании президиума столичного правительства утвердили тарифы, актуальные для первых двух диаметров: МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск.

— Благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50 процентов, — уточнили в пресс-службе столичной мэрии. — А пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, — до 75 процентов.

Всего будут действовать три тарифные зоны. Первая — «Центральная», для поездок в пределах Москвы. Таким образом, стоимость разовой поездки в границах станций Марк — Сетунь МЦД-1 и Волоколамская — Остафьево МЦД-2 составит столько же, сколько и на других видах общественного транспорта столицы (метро, МЦК, автобус, троллейбус, трамвай и электробус). Все зависит от типа билета, который записан на карту «Тройка». По тарифу «Кошелек», например, одна поездка стоит 38 рублей.

Вторая зона — «Пригород». Тарифы для нее будут действовать за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД: Одинцово, Лобня, Нахабино и Подольск. Разовая поездка по карте «Тройка», которая пополняется по принципу «Кошелька», составит 45 рублей.

И, наконец, третья — «Дальняя» — зона начинается за границами МЦД. В таком случае стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

Поезд «Иволга» Фото: Светлана Колоскова

По аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК) при оплате проезда на МЦД картой «Тройка» можно будет бесплатно сделать пересадку на станции метро и МЦК в течение 90 минут с момента первой валидации билета. Для того чтобы сделать пересадку, нужно повторно приложить карту к валидатору или турникету.

При желании пассажиры могут оплатить проезд на МЦД действующими билетами пригородных электричек. Однако при этом пересадка на метро и МЦК бесплатной не будет.

— Провоз велосипедов и животных во всех тарифных зонах МЦД будет также бесплатным, — добавили в пресс-службе столичной мэрии.

А вот за крупногабаритный багаж придется заплатить 60 рублей. Этот тариф будет действовать на всем протяжении МЦД. Кстати, бесплатная пересадка на багаж не распространяется. Для него нужно будет купить билет.

Все, у кого есть льготы на бесплатный проезд в метро и пригородных электричках, смогут бесплатно ездить и на МЦД.

— Сейчас проезд на пригородных поездах бесплатный для детей до 5 лет, а в метро — до 7 лет, — рассказали в пресс-службе мэрии Москвы. — Принято решение унифицировать возраст детей для бесплатного проезда: на МЦД, в метро, а также на всех пригородных электричках бесплатно смогут ездить дети до 7 лет.

Для школьников и студентов будут действовать льготные абонементы. В пределах «Центральной» зоны они смогут расплатиться проездным, записанным на социальную карту учащегося. Сейчас он стоит 395 рублей на месяц и 1185 рублей на 3 месяца. Льготные тарифы для зон «Пригород» и «Дальняя» согласовываются с правительством Московской области.

КСТАТИ

При оплате картой «Тройка» стоимость пересадки с МЦД на автобус, троллейбус, трамвай или электробус составит 21 рубль при поездке по зоне «Центральной» и 38 рублей при поездке из зон «Пригород» и «Дальняя».

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