Что изменится для школьников с 1 сентября

Законодательные проекты, вводимые на постоянной основе, влияют на многие аспекты, например на образование. Так, начиная с 1 сентября 2019 года в силу вступят новые распоряжения, относящиеся к школьникам. «Вечерняя Москва» рассказывает, что изменится для ребят с началом нового учебного года.

IT-классы

Они откроются с 1 сентября 2019 года во всех столичных школах, а учиться в них будут студенты старшей школы. Новые классы будут добавлены в качестве альтернативы или в дополнение к инженерным, академическим, медицинским и кадетским. Данный проект был реализован в сотрудничестве с ВШЭ, МФТИ, МГТУ им. Баумана и Департаментом образования и науки Москвы.

Культурный норматив

Новая программа для школьников, разработанная совместными усилиями Минкульта и Минпросвещения. Участие в ней остается на усмотрение ребят и родителей. Учебную программу школьников обогатят посещениями определенного количества музеев, театров и кино. Все успехи ребят будут отмечаться в электронном дневнике. Для каждой возрастной категории запланирована своя программа и нагрузка. Основная задача проекта — разнообразить знания школьников и вызвать интерес к культуре.

Обновление в ЕГЭ

Увеличится количество заданий с развернутым ответом в экзамене по физике — с пяти до шести. В нем же повысят уровень сложности задания № 24. Тестирование по обществознанию тоже усложнят. В русском, истории и географии обновили правила, по которым оцениваются некоторые задачи.

Изменения в предметах

В образовательную программу включат второй иностранный язык. Для регионов, где это уместно, введут такие занятия, как «родной язык» и «родная литература». Общая продолжительность в неделю составит три часа. Изменения в образовательном графике возникнут и из-за введения предмета «шахматы», который должен появиться во всех школах.

Обеды, телефоны, безопасность, форма

Среди прочих нововведений озаботились и таким моментом, как использование мобильников на уроках. В школы будут направлены рекомендации по использованию смартфонов. Сейчас телефоны предлагают переводить в беззвучный режим, но в будущем правила, возможно, ужесточат: мобильники придется сдавать в специальные места для хранения.

Планируется улучшение качества питания в образовательных учреждениях. Минпросвещения создает общую модель для всех школ. Изучение этого вопроса должно завершиться осенью.

Во второй половине учебного года 2019–2020 должен быть одобрен и утвержден новый стандарт школьной формы. Основной вопрос, который исследуют специалисты в этот раз, — качество одежды.

Введут и психологический тест на употребление наркотиков среди учеников. Его будут проходить начиная с 13 лет. Он будет добровольным. Тем, кому меньше 15 лет, необходимо предоставить разрешение родителей. Тем, кто старше, оно не понадобится.

Обновят и систему защиты образовательных учреждений. В детских садах и школах установят системы передачи тревожных сообщений, оборудованные камерами видеонаблюдения, контрольно-пропускные пункты и металлоискатели, наймут представителей частных охранных предприятий.

Читайте также: Сергей Собянин: Школы Москвы готовы к началу учебного года