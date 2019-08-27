Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «PROлето»
Молодежный фестиваль «PROлето» пройдет в преддверии Дня знаний — с 31 августа по 1 сентября. Центральные сцены установят на проспекте Академика Сахарова и на ВДНХ.
Так, 31 августа на проспекте Сахарова по инициативе Российского союза молодежи с 14:00 до 20:00 выступят популярные исполнители российской эстрады. В этот же день перед аркой Главного входа на ВДНХ с 19:00 до 23:00 пройдет финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали москвичи, проголосовав на портале проекта «Активный гражданин». Прямая трансляция мероприятия пройдет на телеканале «Музыка Первого».
В парке Горького 31 августа пройдет Кубок президента по гребле на байдарках и каноэ и первый чемпионат мира по гонкам с препятствиями. В других парках столицы в этот же день выступят участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». А в «Музеоне» с 31 августа по 1 сентября будет работать творческая лаборатория «Яркие люди».
Специальные творческие проекты также пройдут на 24 городских площадках фестиваля «Цветочный джем».
Читайте также: Сергей Собянин: Основные работы на Филевской линии метро выполнены