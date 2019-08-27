Как работает электронная школа в странах мира

Не за горами День знаний, когда дети из разных стран возвращаются с каникул и погружаются в учебный процесс. Какие образовательные технологии используются в Европе, Азии, Индии? Какие подходы используют к ученикам педагоги и где продолжают учить детей по старинке? Выясняли корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы» в рубрике «Перекличка столиц».

По словам основателя Института современного образования и исследований Екатерины Царанок из Бельгии, ОБСЕ опубликовала доклад о внедрении технологий в школы.

— Оказывается, что те страны, которые стремительно внедряют новые технологии в образовательный процесс, проигрывают. Это практически ничего не дает в плане успеваемости учеников. А те страны, которые точечно внедряют технологии в образовательный процесс не ради самих технологий, но для достижения определенной цели, очень выигрывают, — сообщила Царанок.

По ее словам, Бельгия — та страна, где цели оправдывают средства. Сейчас во Фландрии в региональных школах внедряют в обучение искусственный интеллект. Учитель объясняет тему, после чего с ребенком начинает работать искусственный интеллект.

— Он адаптируется к ребенку, распознает скорость ребенка к обучению, фокус его концентрации и прочие параметры. Это онлайн-платформа для каждого конкретного учебного заведения. Искусственный интеллект анализирует успеваемость школьника, после чего дает обратную связь. Дети, которые поняли урок, не получают домашнего задания. Пока эксперимент проходит только во Фландрии, в нем задействованы 700 школ, он будет длиться до 2023 года, — поделилась Царанок.

Не менее интересная ситуация с образованием в Китае. Журналист Николай Мастеров из Пекина сообщил, что образование в китайских школах находится на очень высоком уровне и не уступает европейскому.

— В частных школах Китая все предметы преподаются на иностранных языках, там другой уровень — электронные дневники, домашние задания… Ребенок приходит в школу, открывает персональный компьютер и учится, за всем этим могут следить родители или учителя, учебники школьник с собой не носит. В Китае много богатых людей, которые тратят на образование детей тысячи долларов, — рассказал Мастеров.

Шанхайские родители в любой момент могут через специальную программу понаблюдать за учебным процессом в классе и в случае недовольства учителем предъявить претензию директору. В частной школе учатся 25–30 детей в одном классе, тогда как в государственной — до 50 человек. Однако все дети, вне зависимости от пола, ходят в школу в спортивной форме. Учебный процесс длится весь день — с 7:30 до 19 часов.

Журналист, историк Джованни Савино из Рима рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются педагоги и школьники:

— Для современных детей сейчас гораздо меньше свободы из-за электронных систем контроля. Если я мог 20 лет назад прогуливать школу, то сегодня это нереально. Конечно, есть вопрос отсталости итальянской системы телекоммуникации — очень плохо работает Интернет. Поэтому есть сбои с электронным журналом в Италии, — отметил Савино.

По его словам, в итальянской системе образования есть любопытный нюанс. Каждый итальянский регион сам решает, когда начать учебный год.

— У меня сейчас календарь таких дат: первым начинает Пьемонт 9 сентября, последней — традиционно Молизе, в этом году 16 сентября. Каждый год даты разные. Когда в школу ходили мои родители, учебный год начинался 1 октября. В моем детстве учеба начиналась в начале сентября. У нас нет, как в России, четвертей, после окончания которых ребенку дают неделю отдыха, есть рождественские каникулы, которые начинаются 22 декабря и длятся до 6 января, есть пасхальные праздники, похожие на майские праздники, — подытожил собеседник.

Лингвокультуролог, журналист из Нью-Дели Нидхи Балачандран сообщила, что в Индии есть государственные и частные школы, нет единой системы образования. В Дели она есть, но распространяется только на государственные школы. Есть корпорации, которые вкладываются в школы и проводят для детей уроки. Сейчас компьютеризация в школах находится в экспериментальном режиме, есть школы, где считают, что компьютеры и гаджеты вредят школьнику.

— Одни думают, что дети забудут, как использовать ручку. Другие говорят, что будущее за технологиями. У школьников есть Smart Card — это пропуск в школу, а у родителей есть приложение на телефоне, где они могут мониторить, где находится их ребенок, что школьники покупают на обед. В Индии есть и электронные журналы, где родители могут следить за оценками своих детей. Есть система, где родители могут указать, чего им не хватает в процессе образования, внести свои предложения, — отметила Балачандран.

По словам директора туристической компании Gloria Travel Services из Никосии Ольги Ккаили, начало учебного года на Кипре считается событием, но переход на электронную систему в кипрских школах пока не пользуется популярностью.

— Пока по старинке у нас. Если ребенок пропустил урок или отстал, то ему нужно будет персонально заниматься с учителем, как в советских школах. При этом за шпаргалки ребенка не ругают. Считается, что пока он их готовил, знания успели отложиться в голове. Единственное нововведение, которое я заметила в этом году в кипрских школах, состоит в усилении безопасности. Каждое учреждение будет окружено высоким забором, в каждой школе появится охрана. Был один прецедент за всю историю Кипра, были украдены двое мальчиков, их нашли быстро, здоровыми и невредимыми, но этот случай произвел сильное впечатление. По просьбам родителей и депутатов с нового учебного года будет усилена охрана. Государство выделило бюджет на это. Никакого особого влияния родители на образовательную систему не имеют.

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