Воздушные шоу и мировые премьеры: что ждет посетителей авиакосмического салона МАКС

В подмосковном Жуковском 27 августа стартовал российский авиакосмический салон МАКС. Участников и зрителей ждут премьеры мирового масштаба, насыщенная деловая программа и красочные воздушные шоу.

Эти кадры обойдут все телеэкраны мира и появятся на первых страницах всех мировых газет: президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у кабины Су-57. Лидеры двух государств, поднявшись по приставной лестнице на новейший российский истребитель, потом пригласили подняться к себе и министров обороны России и Турции. Что напишут в подписях к этим снимкам газетчики на Западе, можно сказать заранее.

Когда Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400, США пригрозили отменить поставки в Турцию своих истребителей F-35. Эрдоган ответил, что найдет новым американским «Фантомам» достойную замену. Путин промолчал. Теперь президенты двух стран поговорили, стоя у кабины Су-57 - многофункционального комплекса пятого поколения, предназначенного для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и морским целям. Действительно, выглядело это символично.

Наше небо будет только нашим

Когда Путин и Эрдоган осматривали представленный на статической экспозиции истребитель Су-35, его собрат выделывал немыслимые кульбиты в воздухе, серым крылом вдоль и поперек разрезая серые облака над аэродромом. Иностранные военные атташе снимали это грозное зрелище, как завороженные, только успевая водить руками с камерами за стремительной русской «сушкой»...

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Официальный сайт Международного авиационно-космического салона (https://aviasalon.com/)

- Великолепная боевая машина и отличная выучка пилота, - коротко прокомментировал «Вечерней Москве» выполнение сложнейших фигур высшего пилотажа Герой России, бывший главнокомандующий ВВС, а ныне глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, на МАКС-2019 выставлены все лучшие образцы авиационной техники Воздушно-космических сил России, вся линейка самолетов и вертолетов, которые обеспечат превосходство Вооруженных сил России в воздухе в случае любого конфликта с любым вероятным противником.

- И военные летчики у нас, как и всегда это было, готовы и способны выполнить любую задачу,- сказал Виктор Бондарев. – Здесь на МАКСе представлен самолет Су-34, носящий имя Героя России Олега Пешкова. Новое поколение летчиков равняется на героя.

«Важен не фантик, а конфетка»

Зрителей МАКС-2019, безусловно, будут привлекать самолеты и вертолеты, а вот специалисты в различных отраслях, связанных с авиацией и космонавтикой, «прочесывают» все экспозиции частым гребнем.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

- Как-то мы не заморачивались с оформлением стенда, - говорит Сергей Шатохин, специалист АО «Московские микроволны». – Важен ведь не яркий фантик, а вкус конфетки. Кто понимает, тот все равно нас найдет.

В мире всего пять компаний, делающих высокоэффективное оборудование для цифровой обработки высокоскоростных сигналов, поступающих с космических аппаратов. Три в США, одна в Израиле и одна в России, в Москве.

- Во всем мире бурно развиваются технологии ДЗЗ – дистанционного зондирования Земли, - продолжает Сергей Шатохин. – Приемную аппаратуру нашей разработки и производства сразу же «разбирают» предприятия космической отрасли страны. Здесь мы более чем конкурентоспособны: у наших модемов один отказ возможен на 50000 часов непрерывной работы.

Не имеет аналогов в других космических державах и новейший скафандр космонавта «Сокол-М», который на авиакосмическом салоне в Жуковском впервые представило Научно-производственное предприятие «Звезда».

- Каждый космический скафандр шьют, клеят, монтируют целый год, а эту новинку — еще дольше, мы ее готовим для членов экипажа будущего космического корабля «Федерация», - рассказывает старший инженер испытательного комплекса предприятия Андрей Черкасов. – Изделие проходит заключительные тестирования. Скоро завершим и будем ждать корабль.

Cтарший инженер испытательного комплекса предприятия Андрей Черкасов Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В небе летает наше сегодня, а в детских макетах - будущее

Девятилетний Ваня Соколов и его шестилетний брат Женя свой межпланетный лайнер для полета к экзопланетам уже построили.

- Но сначала надо будет слетать на Марс, для проверки ионного двигателя, - говорит Иван Соколов, уроженец и житель деревни Китово Шуйского района Ивановской области.

- А вы не смейтесь и не умиляйтесь, - говорит президент фонда «Юные техники и изобретатели» Екатерина Лычева. - Эти ребятишки из сельского авиамодельного клуба «Взлет» прошли сито серьезнейшего отбора и стали лауреатами всероссийского конкурса. Победителей отбирали ученые и конструкторы из госкорпорации Ростех, «Вертолетов России», Лаборатории Касперского, РЖД и других не менее серьезных структур. Сергей Павлович Королев тоже ведь с почти игрушечных ракет начинал. Мальчики и девочки, чьи разработки представлены на МАКС-2019, они все – «золотые», они все – будущее нашей авиации и космонавтики.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Цифры

8 – пилотажных групп покажут в небе фигуры высшего пилотажа

92 - воздушных судна поднимутся в небо для летной демонстрации

161 - летательный аппарат представлен на статической экспозиции

635 - компаний со всего мира примут участие в работе МАКС-2019

Прямая речь

Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Авиационная промышленность России за минувшие два года продемонстрировала существенный прогресс в реализации амбициозных программ в гражданском и военном сегментах. Авиакосмический салон достойно представляет эти успехи.

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