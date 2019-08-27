Владимир Путин угостил Реджепа Эрдогана мороженым российского производства
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время проведения МАКСа (Международного авиационно-космического салон) угостил своего турецкого коллегу отечественным мороженым. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что до этого российское лакомство было высоко оценено многими мировыми политическими деятелями.
Путин подвел Эрдогана к лотку с мороженым и первым делом поинтересовался насчет имеющегося ассортимента. Оказалось, что политикам был представлен большой выбор сладости.
Путин выбрал вологодский пломбир, а Эрдоган взял два стаканчика – сливочный и шоколадный.
Президент России отдал за лакомство пять тысяч рублей, хотя общий счет составлял 210 рублей. Сдачу отечественный лидер в шутку предложил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову.
- Это ему на развитие авиации, - сказал президент.
Сам Мантуров засмеялся и поблагодарил Путина за щедрость.
Потом президент, попробовав мороженое, попросил еще, сказав, что угостит лакомством всех членов делегаций.
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