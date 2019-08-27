Экс-полицейских будут судить за фиктивную постановку на учет 64 тысяч иностранцев
Двое бывших полицейских и их сообщники предстанут перед судом по делу о получении взятки и организации незаконной миграции, сообщается на сайте Следственного комитета России по городу Москве.
— Завершено расследование по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников столичной полиции, а также шестерых их соучастников, не являвшихся госслужащими. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.
По версии следователей, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года двое сотрудников полиции, которые занимались миграционным учетом в УВД по ТиНАО, и их родственница получили в качестве взятки более 44 миллионов рублей. За это они незаконно поставили на миграционный учет 64 тысячи иностранных граждан.
Следователи выявили противоправную деятельность сотрудников полиции и их сообщников, они были задержаны.
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