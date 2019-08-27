СМИ: Белоруссия выделила для Депардье земельный участок под Минском
Французский актер Жерар Депардье получил под Минском земельный участок для дальнейшего строительства дома. Об этом 27 августа сообщает белорусский портал tut.by со ссылкой на выписку из единого государственного реестра недвижимого имущества.
Отмечается, что участок для актера из Франции выделили по решению Папернянского сельского исполнительного комитета. Территории по площади равна 0,15 гектара. Там предполагается строительство одноквартирного жилого дома. Договор аренды участка рассчитан на срок 99 лет.
Возможной соседкой легенды европейского кинематографа станет биатлонистка Дарья Домрачева.
В документе уточняется, что Депардье — гражданин Российской Федерации с пропиской в городе Саранске.
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