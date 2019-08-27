Петр Мамонов рассказал о состоянии после инфаркта
Российский актер и музыкант Петр Мамонов рассказал журналистам телеканала РЕН ТВ о своем состоянии после пережитого обширного инфаркта. Запись разговора с артистом опубликована 27 августа.
По словам бывшего лидера рок-группы «Звуки Му», в клинике, где он находится, работают хорошие специалисты.
Мамонов подчеркнул, что впереди его ожидает вторая операция.
— Здесь хорошие специалисты, будем ждать. А потом уже будет вторая операция, которая уже все решит, — говорит музыкант.
26 августа стало известно об ухудшении состояния Петра Мамонова после инфаркта. В этот же день он перенес операцию, которая, по словам его жены, прошла успешно.
Напомним, что Петра Мамонова госпитализировали 24 августа. Актеру диагностировали инфаркт.
Ранее жена музыканта рассказывала, что Мамонов — сильный и верующий человек. Она отметила, что уверена в его скором выздоровлении. Сейчас она думает о том, что в будущем придется решить проблему со спектаклями, которые пришлось перенести в связи со случившимся.
Читайте также: Жена Петра Мамонова сообщила, что супругу требуется еще одна операция