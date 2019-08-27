Путин и Эрдоган рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в ходе МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 14-м Международном авиакосмическом салоне — 2019 рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.
Главы государств подчеркнули укрепление отношений в сфере туризма и энергетики. Обе стороны рассчитывают на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок.
Путин и Эрдоган отметили расширение российско-турецкого сотрудничества в культурно-гуманитарной области. В 2019 году в обеих странах с успехом проходят перекрестные годы культуры и туризма.
Главы государств обсудили актуальные вопросы на международной арене. Ключевое внимание было уделено ситуации в Сирии. Россия и Турция договорились сосредоточиться на окончательной стабилизации обстановки в Сирии, сообщили на сайте Кремля.
Путин поблагодарил Эрдогана за визит и выразил надежду, что совместная работа будет хорошим импульсом для развития российско-турецких отношений.
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