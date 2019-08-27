Пешеходная зона «Лианозовский променад» открылась в Москве
В Москве после реконструкции пешеходной зоны на пересечении Угличской и Череповецкой улиц открылся Лианозовский променад. Его разделили на четыре тематические зоны.
— После масштабного благоустройства по программе «Мой район» зона обрела новый облик, — заявил префект Северо-Восточного административного округа Алексей Беляев.
По его словам, эта пешеходная зона, возможно, станет символом района Лианозово.
На Лианозовском променаде появился музей под открытым небом. Москвичам и гостям столицы доступны стенды с историческими фотографиями района. Среди архивных кадров есть такие, на которых видно, как возводился мост на Дмитровском шоссе.
Еще сделали беседки в форме треугольных аркад, где можно играть в настольные игры. В них же можно укрыться от дождя, говорится на официальном портале мэра Москвы.
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