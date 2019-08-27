Певец Юлиан опроверг слухи о госпитализации

Певец Юлиан, пик популярности которого пришелся на 90-е годы прошлого столетия, обратился к поклонникам с помощью видеозаписи. В ней артист опровергает появившиеся ранее в СМИ слухи о своей госпитализации. Запись опубликована на официальной странице в социальной сети портала «СтарХит».

Юлиан говорит, что несколько возмущен появившимися слухами о госпитализации. По словам артиста, такие «сведения» не соответствуют истине, а сам он чувствует себя прекрасно.

— Как вы видите, я жив и здоров. Был очень удивлен, когда прочел в СМИ, что чуть ли не умираю и меня привезли в тяжелом состоянии, — говорит Юлиан.

На кадрах он бодро гуляет по двору больницы. Как говорит сам артист, он действительно обратился к специалистам, но только чтобы проверить состояние своего здоровья. Юлиан заявил, что уже посетил окулиста и кардиолога.

В конце видео он обращается к тем, кто распускает слухи о его болезни. Юлиан интересуется, не стыдно ли этим людям заниматься подобным.

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