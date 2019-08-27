ВЦИОМ назвал любимые кинематографические жанры россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого выяснилось, какие жанры в кинематографе больше всего любят россияне. Исследование было проведено ко Дню российского кино, который празднуется 27 августа.
Выяснилось, что самым любимым жанром фильмов у жителей страны является военная драма. Такие ленты чаще других смотрят 80 процентов респондентов. На втором месте расположились комедии. Посмеяться за просмотром фильма периодически предпочитают 77 процентов опрошенных.
Далее, как передает официальный сайт ВЦИОМ, идет историческое кино. Бронзовый призер рейтинга на три процента отстал от комедийных фильмов по результатам опроса.
Также стали известны самые нелюбимые жанры россиян. Ими оказались триллеры и эротика.
Опрос провели среди граждан от 18 лет.
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