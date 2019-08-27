Выставка китайской живописи и каллиграфии открылась в музее Востока
Несмотря на то что тема выставки — дружба России и Китая, все работы посвящены исключительно китайскому искусству и жизни района Пекина Хайдянь. Они дают москвичам возможность поближе познакомиться с уникальной техникой живописи гохуа. Художники, владеющие этой традиционной китайской техникой, делают мазки и выводят плавные линии по шелковой ткани или бумаге при помощи туши и водяных красок.
Как рассказала куратор экспозиции Лариса Кузьменко, к этому приему прибегают и некоторые современные китайские живописцы, но, в отличие от своих предшественников, они стараются чаще отражать реальных деятелей страны.
— Хайдянь — это огромный район Пекина, где находятся Академия художеств, Академия живописи, Пекинский университет и студенческий кампус, — объяснила Лариса Кузьменко. — Из-за того, что на рубеже XIX–XX веков здесь начинают работать иностранцы, а молодые художники из Китая учатся в Европе, происходит взаимный обмен и обогащение традиционных техник разными творческими манерами. Запад как бы встречается с Востоком. Поэтому на выставке представлены и традиционные для Китая работы, и работы, при создании которых художники пытались написать реалистический портрет. Есть целая галерея портретов выдающихся деятелей Китая, например, философа и мыслителя Ху Ши, писателя Лао Шэ и математика Хуа Логэна.
Также посетителям Музея Востока представят образцы каллиграфии, которая как отдельный вид искусства зародилась еще в IV веке нашей эры.
ФАКТЫ
— Каллиграфия в Китае стала первым теоретизированным видом искусства.
— В XVIII веке в Швейцарии был создан автоматон «Каллиграф», который был способен написать любую фразу длиной до 40 букв гусиным пером.
— Особое распространение каллиграфия получила в арабских странах: из-за запрета изображать живых существ она стала альтернативой традиционной живописи.
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