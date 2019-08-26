Старое кино и китайская каллиграфия: куда сходить в столице на этой неделе

Посмотреть старое кино и полюбоваться китайской каллиграфией предложат жителям столицы на этой неделе, с 26 августа по 1 сентября. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.

Организаторы проекта «Советские поэты: пробы экрана» в «Иллюзионе» предлагают горожанам посмотреть классику отечественного кинематографа. Так, в понедельник, 26 августа, покажут ленту «Чистые пруды». Главные роли исполняют Александр Збруев, Евгения Филонова, Людмила Гладунко, Владимир Евстафьев и Светлана Светличная.

Во вторник, 27 августа, можно будет обсудить старые фильмы ужасов в Культурном центре ЗИЛ на лекции «По ту сторону страха». Кинокритик Кристина Казакова расскажет интересные факты о картинах 1990-х годов, которые стали переломным периодом для хоррор-искусства. Среди фильмов для обсуждения будут «Кендимен», «Крик», «Молчание ягнят» и другие.

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

А для любителей статичного искусства 28 августа в Государственном музее Востока откроется выставка китайской живописи и каллиграфии «Новая эра. Новая дружба. Новый Хайдянь». Мероприятие будет организовано в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Москвичи смогут полюбоваться живописными китайскими пейзажами, образцами каллиграфического письма и работами других жанров.

Представителям молодежи также не придется скучать на этой неделе. В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ основатели проекта «Эпоха антропоцена» Дмитрий Буренко и Павел Боев прочитают гостям лекцию об интернет-мемах. Они расскажут о скрытых смыслах, которые могут содержаться во всеми любимых смешных картинках и объяснят, какие риски может нести эта культура. Мероприятие пройдет в пятницу, 30 августа.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)

Те, кому больше близка аудиальная культура могут сходить на оперу «Гвидон» композитора Александра Маноцкова, которая была создана по текстам Даниила Хармса. Отмечается, что выступление проходит в необычном формате — хор и пять солистов располагаются на разных уровнях «колодца» зала «Глобус», а сама сцена словно тонет и возвращается обратно на место. Наблюдать масштабное зрелище можно будет в День знаний, 1 сентября.

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