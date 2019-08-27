Столичных подростков научат собирать роботов и писать программы
Новые IT-классы станут частью масштабного городского проекта предпрофессионального образования.
— Площадки для них выбирали таким образом, чтобы изучать информационные технологии могли дети из разных районов города, — рассказала «Вечерней Москве» директор Московского центра технологической модернизации образования Департамента образования и науки столицы Марианна Лебедева.
Она также отметила, что Москве очень нужны программисты, аналитики, системные администраторы, специалисты в области защиты персональных данных.
— Исходя из этого были выбраны шесть ведущих направлений проекта: программирование, информационная безопасность, моделирование и прототипирование, робототехника, технологии больших данных и технологии связи, — пояснила Лебедева, добавив, что таким образом столичные власти начинают готовить специалистов в самой перспективной сфере цифровой экономики уже со школы.
В школах, где откроются такие классы, будут развернуты IT-полигоны. Как рассказали в Департаменте образования и науки Москвы, это будут большие многофункциональные пространства, оснащенные самым современным оборудованием — 3D-сканерами и принтерами, аддитивными и фрезерными станками с числовым программным управлением, робототехническими конструкторами, наборами для занятий по микроэлектронике и мехатронике и многим другим.
Директор Центра технологической модернизации образования добавила, что партнерами проекта стали ведущие IT-компании — будущие работодатели обучающихся и организации высшего образования, лидеры в подготовке специалистов в области информационных технологий.
— Полученные навыки помогут ребятам освоить основы самых востребованных профессий еще до поступления в вуз, — подчеркнула Марианна Лебедева.
Добавим, что в понедельник, 26 августа, для желающих поступить в IT-классы прошло онлайн-тестирование.
— В связи с большим интересом учащихся формируется новый список школ — кандидатов на вступление в проект. Для того чтобы быть зачисленными в IT-класс, нужно принять участие в тестировании, — пояснили в департаменте.
СПРАВКА
III Московский международный форум «Город образования» пройдет в 75-м павильоне ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. Представители системы образования столицы расскажут о главных проектах, которые реализуются в школах, колледжах и вузах. В этом году форум станет самым масштабным за все годы проведения.
Читайте также: Что изменится для школьников с 1 сентября