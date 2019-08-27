Около 40 тысяч человек посетили первый день МАКС-2019
Около 40 тысяч человек посетили первый день 14-го Международного авиационно-космический салона (МАКС-2019) 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Росгвардейцы и сотрудники полиции следят за порядком во время проведения авиасалона. В первый день мероприятия никаких нарушений допущено не было, передает агентство городских новостей «Москва».
МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. Посетители смогут увидеть российские инновационные технологии в действии. Гостей ожидают демонстрации истребителя пятого поколения Су-57, перспективного среднемагистрального лайнера МС-21, а также показ различных вертолетов и беспилотников.
Читайте также: Владимир Путин рассказал о достижениях российского авиапрома на форуме МАКС-2019