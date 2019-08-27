Треть городских набережных уже привели в порядок

На территории Филевского парка построят городской причал с благоустроенной набережной. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе столичного Комитета по архитектуре и градостроительству.

В столице продолжается программа благоустройства набережных — сейчас она реализована уже на треть. В этом году планируется обустроить 17 километров набережных Москвы-реки. Более чем из 200 километров (общая протяженность прибрежных территорий Москвы-реки с обеих сторон) готовы уже 55 километров.

— В городе начали благоустраивать Овчинниковскую и Озерковскую набережные. На них идет обустройство тротуаров, заменяют освещение, высаживают цветы, кустарники и деревья. Кроме того, устанавливают детские и спортивные площадки, а также создают зоны воркаута, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас продолжаются работы по созданию спусков к воде и смотровых площадок в парке на набережной Москвы-реки в столичном районе Капотня. Скоро здесь можно будет отдохнуть в шезлонге или на скамейке, любуясь видами водной глади. Кроме того, ко Дню города планируется открытие набережной Марка Шагала на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ — ее общая площадь достигнет 18,5 гектара.

— Здесь мы планируем оставить максимально большую пешеходную зону, организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Вдоль береговой линии планируется высадить около 900 деревьев. В концепции благоустройства набережной и прилегающих территорий учли особенности ландшафта и возводимого поблизости жилья.

В ближайшие пять лет большинство столичных набережных полностью преобразятся — они станут более комфортными и доступными для жителей. Сейчас основная часть прибрежных территорий Москвы-реки закрыта для жителей, но скоро ситуация в корне изменится.

Также приводятся в порядок набережные других столичных рек. Сегодня в городе идет благоустройство поймы Яузы. Единое пространство с детскими и спортивными площадками, экологической тропой и местами для отдыха создадут вдоль реки. Уже в этом году завершатся работы в районе улицы Заповедной, а в ближайшие годы приведут в порядок остальные участки берегов рек Яузы и Чермянки. Планируется обустроить спортивные и детские площадки, организовать прогулочные зоны и пешеходные мосты. На данный момент реализована примерно треть этого проекта, остались еще две трети — это территория от Московской кольцевой автодороги до Ботанического сада.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Только третья часть всей береговой зоны Москвы-реки сегодня доступна для москвичей. Мэр поставил задачу в течение пяти лет сделать берег реки полностью доступным для москвичей и гостей столицы. И для выполнения этой задачи сейчас работают все. Сейчас обустройство вдоль берега Москвы-реки в Капотне на завершающей стадии. Это район промзоны, где находится нефтезавод. Руководство завода приняло программу, одобренную мэром, и сейчас до 95 процентов сократило выбросы в Москву-реку.

КСТАТИ

В рамках благоустройства набережной Марка Шагала построят мост в южной части территории завода имени Лихачева. В рамках строительства специалисты обустроят пешеходные переходы, отстойно-разворотные площадки, а также конечные станции городского пассажирского транспорта. На набережной Марка Шагала предполагается комплексное благоустройство и формирование парковой зоны: устройство пешеходных зон, велодорожек, беговых дорожек и прочего.

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