Удобный сервис для избирателей

Как и во время проведения третьего этапа, в нем примут участие москвичи, зарегистрированные в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). В этот раз в ходе тестирования горожане будут отвечать на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения?

Ранее в ходе заседания Московская городская избирательная комиссия утвердила список округов, в которых пройдет эксперимент. Округа были выбраны путем голосования на проекте «Активный гражданин».

Кстати, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев сообщил о запуске нового сервиса по информированию о выборах депутатов Мосгордумы.

По его словам, это необходимо для того, чтобы как можно больше москвичей приняли участие в предстоящем голосовании.

— Выборы — это прежде всего дело горожан. Чем большее количество в них примут участие, тем они будут более верными, более осознанными. Не будет возможности у определенных людей говорить, что «я никуда не ходил», «мне они не нравятся, они не такие». Наша задача, задача профсоюзов — разъяснять людям, каким образом, где, с какими сервисами они могут провести голосование. Мы приняли официальное решение об организации агитационной работы за явку на избирательные участки москвичей. В связи с этим для того, чтобы это стало реальностью, мы приняли решение проинформировать каждого москвича, где находится его избирательный участок, и сделали сервис, в котором указываются место регистрации москвича и место, где будет проходить голосование 8 сентября, — рассказал Михаил Антонцев.

Как сообщил председатель Московской федерации профсоюзов, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти по ссылке https://info-2019.ru/, заполнить графу адреса регистрации, после чего система определит адрес избирательного участка, а также число и время голосования.

Михаил Антонцев отметил, что сервис сильно упрощает процесс голосования, и выразил надежду на то, что эти меры будут способствовать повышению явки на выборах в столичный парламент.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

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