Житель Индонезии взял в жены двух девушек, чтобы «никого не обидеть»
Житель индонезийской провинции Западный Калимантан сыграл свадьбу сразу с двумя девушками. Жениться на них обеих мужчина решил по одной причине – он не хотел никого обижать.
Несмотря на необычность процедуры, сам жених не считает произошедшее чем-то неуместным или странным. По его словам, он просто не мог вынести страданий, которые бы угнетали одну из девушек — ту, которую индонезиец не повел бы под венец.
— Поэтому я женился сразу на обеих, — передает слова мужчины портал Unilad.
Отмечается, что во время произнесения брачной клятвы он немного запинался, однако друзья поддерживали одного из трех молодоженов.
Стоит добавить, что многоженство в Индонезии разрешено на законодательном уровне.
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