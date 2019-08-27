Владимир Путин рассказал о важности движения WorldSkills
Россия является страной, приверженной ценностям движения WorldSkills. Об этом во время церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills заявил президент России Владимир Путин.
— Я бы хотел поблагодарить движение WorldSkills International, лично господина Саймона Бартли за доверие и поддержку. Спасибо вам большое, — сказал глава государства во время выступления на стадионе «Казань Арена».
По словам президента, движение WorldSkills в России стало наиболее важным элементом передовой системы профессионального образования, в том числе была отмечена его эффективность по специальностям цифровой экономики.
Владимир Путин добавил, что страна впервые проводила соревнование такого масштаба. Оно стало наиболее представительным и крупным за всю историю существования движения. Глава государства подчеркнул, что в принимавшей чемпионат Казани были созданы все условия для справедливого и честного соперничества, а также дружеского общения участников из более чем 60 мировых стран и зрителей, передает РИА Новости.
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