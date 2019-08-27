Сергей Лавров рассказал об условиях подготовки новой встречи в «нормандском формате»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для начала работ по подготовке новой встречи в «нормандском формате» требуется обеспечить прогресс в реализации ранее достигнутых договоренностей лидеров.
По его словам, в первую очередь требуется достигнуть успехов в устойчивом разведении сил и средств, а также обеспечении так называемой формулы Штайнера, которая фиксирует порядок введения закона об особом статусе Донбасса и проведения выборов.
— Вот когда мы увидим прогресс в этих вещах, то, наверное, можно будет начинать готовиться к новому саммиту, — подчеркнул Сергей Лавров.
Первоначальные договоренности в рамках «нормандского формата», участниками которого являются Россия, Франция, Германия и Украина, были достигнуты в Минске в ходе встреч контактной группы. Тем не менее, даже после соглашения о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, передает РИА Новости.
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