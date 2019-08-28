Московский планетарий рассказал об астероиде, который летит к Земле
Летящий к Земле астероид 2019 OU1 не представляет опасности, он приблизится к планете на расстояние в один миллион километров. Об этом рассказала директор московского планетария Фаина Рублева.
— Такой астроид, проходя на большом расстоянии, никакой опасности для жителей Земли не представляет. Это самое главное, что нужно знать, — рассказала она.
Астероид приблизится к Земле в среду, 28 августа. Его внесли в список потенциально опасных, так как небесное тело пройдет в поле тяготения планеты.
По словам Фаины Рублевой, в московском планетарии в связи с приближением астероида не планируется проведения каких-либо специальных наблюдений. Это связано с тем, что крошечное небесное тело трудно разглядеть в условиях большого города. Кроме того, требуется подходящие погодные условия, передает РИА Новости.
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