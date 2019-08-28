Белорусский и Киевский вокзалы стали лидерами по числу заявок на киносъемки
Расположенные в столице Киевский и Белорусский вокзалы стали наиболее популярными по числу поданных заявок на проведение киносъемок. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».
Сообщается, что с начала текущего года в компанию было направлено 34 заявки от деятелей киноиндустрии, и столичные вокзалы были указаны в 21 из них.
— Регулярно киносъемки проходят на столичных вокзалах Киевский и Белорусский, Московский и Витебский в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Сочи и Ярославль-Главный, — указано в сообщении пресс-службы.
В компании добавили, что в ближайшее время столичные вокзалы можно будет увидеть сразу в нескольких картинах, передает Агентство городских новостей «Москва».
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