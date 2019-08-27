Москвичам рассказали историю Ленинградского шоссе

Форма на сайте прогулок показывала: «Запись окончена» — уже на второй день публикации расписания. Будний день, обеденное время… Но в назначенный час у памятника Горькому на площади Тверская Застава стояла толпа жаждущих узнать историю Ленинградского проспекта, человек 40– 50. Профессиональный экскурсовод с 20-летним стажем Евгений Плисс чуть растерянно оглядел пространство и прикрутил ручку переносного динамика на полную громкость. Прежде чем двинуться в сторону «Яра», он начал с того, чего на площади Тверская Застава, слава богу, не появилось — торгового центра. А затем перешел к рассказу про неудачный, по мнению искусствоведов, памятник Максиму Горькому.

Мало кто знает, что местность вокруг Белорусского вокзала приобрела причесанный и аккуратный облик при Николае I, который рекомендовал облагородить главную дорогу — Петербургское шоссе, ведущее в Тверь и Петербург, — дачными постройками. И самые богатые москвичи построили здесь свои дома.

А до этого здесь, по выражению писателя и краеведа Загоскина, были не дороги, а круги ада. Не было даже асфальта, разбитая глинобитная дорога, степь да степь кругом, а Тверские-Ямские улицы расходились волнами.

Мы двинулись через путепровод на нечетную сторону. Возле дома № 1 по Ленинградскому проспекту — вторая остановка. Прекрасный рассказ о лепнине дома. Но гораздо интереснее было узнать, кто эти люди — посетители экскурсий.

Оказалось, что среди них много москвичей, есть специально приехавшие из Подмосковья и завсегдатаи мероприятий.

— Смотрите, это бывший 2-й часовой завод, остатки дома, — сама указывает мне на кирпичное неказистое здание участница экскурсии Татьяна.

Четная сторона Ленинградки пронеслась перед глазами в виде нескольких исторических эпох — дачную, промышленную, революционную, военную… Знаменитая табачная фабрика «Габай» — «Ява» и 2-й часовой завод «Слава» были закрыты совсем недавно. А первый московский авиазавод «Дукс» и некоторые соседние авиапредприятия, на удивление, работают до сих пор.

Поставил точку в нашем путешествии тот самый воспетый в стихах ресторан «Яръ» — сохранившийся кусочек фасада дворца, о котором говорили в купеческой «старой столице» Российской империи: «Кто в «Яре» не бывал, Москвы не видал». Вот и мы посмотрели на место, где кутили и купцы, и разночинцы и дворяне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Степанов, автор общественного проекта «Гуляем по Москве»:

— Столица — это вековая мозаика, сложенная из судеб, историй, тайн и легенд. Москва, словно купола храма Василия Блаженного, очень разнообразная. Таким уникальным является и наш проект, богатый маршрутами, экскурсиями и гидами. Поэтому важно, что с каждым годом аудитория проекта растет и становится все более разнообразной.

Читайте также: Лучших экскурсоводов и гидов-переводчиков выбрали в столице