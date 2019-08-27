Лучших экскурсоводов и гидов-переводчиков выбрали в столице
В Москве определили победителей отраслевого городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» в номинациях «Лучший гид-переводчик» и «Лучший экскурсовод», сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.
Первой в номинации «Лучший гид-переводчик» стала Алеся Денькова-Герасимова. Второе место заняла Аюша Цырендоржина, третье — Олеся Якобсонс. Лучшим экскурсоводом жюри признало Ладу Грехову. Второй стала Ирина Горбатенкова. Тройку замкнула Яна Малинина.
Лауреатов наградят 6 сентября в Московском концертном зале (МКЗ) «Зарядье».
— На протяжении последних лет растет количество туристов, которые приезжают в Москву, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями, посетить самые известные музеи, прогуляться по паркам, посетить гастрономические пространства, насладиться фестивальной программой столицы, — сообщили в столичном комитете по туризму.
В конкурсе соревновались аккредитованные гиды-переводчики и экскурсоводы, которые имеют опыт проведения экскурсий для москвичей и гостей столицы.
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