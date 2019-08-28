Почти 20 человек спасли при тушении пожара на юге Москвы
При тушении пожара, возникшего в доме на Каширском шоссе по причине горения кабелей, удалось спасти почти 20 человек. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.
— Спасены 17 человек. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в ведомстве.
Жилое здание высотой в 24 этажа расположено по адресу: Каширское шоссе, дом 94, корпус 1.
Уточняется, что возгорание кабелей произошло на общей площади 45 погонных метров. Пожару был присвоен повышенный рейтинг опасности. Пожарным удалось ликвидировать возгорание кабелей с 12 по 16 этажи дома. Продолжается ликвидация горения с 17 по 21 этаж, передает Агентство городских новостей «Москва».
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