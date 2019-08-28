Движение на МКАД в районе Каширского шоссе затруднено после ДТП
Движение автомобилей на МКАД в районе Каширского шоссе затруднено после того, как на данном участке опрокинулся грузовик. Соответствующая информация была опубликована на аккаунте «Московский транспорт» в сети Twitter.
— По информации ГИБДД, произошло опрокидывание грузового ТС, — указано в тексте сообщения.
ДТП: МКАД, 24-й километр, внешняя сторона.
По информации ГИБДД, произошло опрокидывание грузового ТС. Перекрыты 3-й, 4-й, 5-й ряды внутренней стороны и 4-й, 5-й ряды внешней стороны.
Движение транспорта затруднено на 1 км по внешней и внутренней стороне. pic.twitter.com/BbIV1YyCRI— Московский транспорт (@DtRoad) 28 августа 2019 г.
Уточняется, что авария произошла на 24-м километре МКАД, по внешней стороне. Движение транспорта временно затруднено как по внешней, так и по внутренней стороне. Площадь участка составляет один километр.
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