Парки Москвы пригласили горожан на День знаний

Столичные парки присоединятся к празднованию Дня знаний. Для гостей подготовили специальную программу: экскурсии, игры, спектакли, квесты.

Школьники получат заряд положительных эмоций и узнают много нового. Так, в парке «Зарядье» пройдут кинопоказы, познавательные прогулки, мастер-классы по рисованию и оригами, а в Воронцовском парке можно будет построить «Город знаний» и принять участие в подвижных играх (бадминтон, твистер), а также научиться плести косы, играть на скрипке и проводить интересные химические опыты.

Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

Парк Победы ждет гостей на творческие конкурсы и викторины. Всем желающим помогут создать дизайнерские предметы канцелярии. Участникам, которые любят петь и танцевать и хорошо чувствуют себя на сцене, предложат проявить себя в конкурсах «Алло, мы ищем таланты» и «Короли дискотек». Организаторы проведут и различные уроки и беседы о прошедшем лете.

Квесты пройдут в парке «Фили», а танцевальные мастер-классы — в парке «Митино». Музыкальные выступления и спектакли посетители увидят в «Северном Тушине», а отдохнуть и заняться спортом они смогут в парке Олимпийской деревни — для них предусмотрены хореография, фитнес, воркаут и концерт.

Также празднование с показами театральных постановок, лекциями о науке и музыкой пройдет в Измайловском, Лианозовском и Бабушкинском парках, парке имени Н. Н. Прямикова, Бауманском саду, «Музеоне» и парке «Ходынское поле».

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вход на мероприятия свободный, однако на некоторые понадобится предварительная регистрация, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

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