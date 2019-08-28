«Музеон» станет площадкой проведения фестиваля «Яркие люди»

В столичном парке «Музеон» 31 августа и 1 сентября состоится фестиваль «Яркие люди». Деятели современной культуры покажут, как она развивается сегодня.

Мероприятие пройдет уже в седьмой раз. Посетители смогут увидеть новаторские театральные постановки, необычные арт-объекты и выступления таких исполнителей, как Eighteen, Tesla Boy, Pompeya.

Площадка фестиваля соберет режиссеров, художников, хореографов и дизайнеров из столицы. Они будут представлять публике проекты в различных сферах искусства на четырех площадках: Visual art, Fashion, Performing art, Contemporary dance & Sound design. На набережной планируются представления уличных театров и перформансы художников.

Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

В парке также будут работать мастерские команд из столичных музеев, культурных центров и студий, библиотек. В зоне Visual arts стрит-художники распишут полотна и дадут мастер-классы, чтобы гости создали собственное произведение искусства.

На площадке «Fashion-инновации + Theatre» пройдет показ мод, а в зоне саунд-дизайна выступят известные диджеи.

— Фестиваль «Яркие люди» — это прекрасная возможность приобщиться к творческим процессам для людей любого возраста, поучаствовать в масштабной творческой лаборатории и театральном шоу, где стерты границы между сценой и зрителями, — заявила Мария Гальперина, арт-директор мероприятия.

Кроме того, на фестивале проведут лекции предприниматели и стартаперы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Они поговорят о креативной индустрии, в частности о возможности реализации творческого потенциала и превращения своего таланта в профессию.

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