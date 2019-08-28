Зарегистрировать брак с иностранцем можно будет еще в 11 столичных отделах ЗАГС

Брак с иностранцем можно будет зарегистрировать еще в 11 отделах ЗАГС Москвы. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

— С 1 сентября 2019 года еще 11 отделов ЗАГС будут регистрировать браки с иностранными гражданами. Для регистрации брака откроются Академический, Бабушкинский, Богородский, Зеленоградский, Кунцевский, Кутузовский, Левобережный, Митинский, Нагатинский, Перовский, Троицкий отделы ЗАГС, — уточнила Ефремова.

Отмечается, что увеличение количества мест, где можно скрепить отношения узами брака, связано с частыми обращениями граждан. Так, в летний период в столичных ЗАГСах было зарегистрировано более 450 браков с иностранцами.

Помимо этого, в сентябре планируется провести более 200 церемоний бракосочетания с гражданами дальнего зарубежья. Ефремова уточнила, что на новых локациях уже прошли регистрации брака с гражданами Израиля, Турции, Таиланда, Нигерии, Латвии, Италии и других стран.

Она объяснила, что тем парам, которые хотят провести торжество в особняке «Роял», нужно обратиться в Академический отдел ЗАГС. А для того, чтобы пройти регистрацию в башне «Федерация» или в башне «Меркурий», необходимо подать заявление в Кутузовский отдел ЗАГС. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что свадьбы на территории московских выездных площадок в мае 2019 года сыграли 353 пары.

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