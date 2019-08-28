Стартовали досрочные выборы в Мосгордуму

Досрочные выборы депутатов Московской городской Думы стартуют 28 августа, об этом сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Отдать свой голос за кандидата можно будет вплоть до 7 сентября. Сделать это можно в территориальной избирательной комиссии (ТИК) района, где вы зарегистрированы.

— В случае если в день голосования вы по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и т. д.) не сможете прийти на свой избирательный участок, — уточняет Мосгоризбирком, — для этого Вам нужно явиться в соответствующую ТИК, подать заявление, указав в нем ваши фамилию, имя, отчество, адрес и причину досрочного голосования. Вам выдадут бюллетень, и Вы проголосуете.

Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день по будням в вечернее время (после 16:00) и в выходные. Завершится досрочное голосование 7 сентября в 16:00. Узнать адреса и телефоны комиссий можно на сайте Мосгоризбиркома.

Там же напоминают, что 8 сентября стартуют сами выборы. Узнать, где расположен ваш участок, можно, позвонив по телефону Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Если вы не можете прийти лично по состоянию здоровья на избирательный участок, то в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14:00 8 сентября, позвоните на свой избирательный участок или попросите кого-нибудь передать ваше заявление (в свободной форме) о том, что хотите проголосовать на дому. Сделать это можно в том числе и в устной форме.

Кроме того, в Москве проходит эксперимент по голосованию онлайн из любой точки мира, если Вы зарегистрированы в одном из округов, который в этом году участвует в эксперименте по электронному голосованию: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково; Северный, Лианозово, Бибирево; Чертаново Центральное, Чертаново Южное. Для этого необходимо подать заявление на включение в реестр избирателей дистанционного электронного голосования в период с 24 июля по 4 сентября.

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