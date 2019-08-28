СМИ: Названа вероятная причина обрушения стены здания в Новосибирске
Причиной обрушения стены здания в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве. Об этом сообщили в экстренных службах в среду, 28 августа.
Ранее стало известно о разрушении одноэтажного здания в Новосибирске. ЧП произошло в среду утром, 28 августа. В момент происшествия в доме проводили работы 12 человек. Одного строителя удалось вытащить из-под завалов.
По данным источника ТАСС, площадь обрушения составила 350 квадратных метров.
— Наиболее вероятной причиной является нарушение требований при строительстве — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время для ликвидации последствий аварийной ситуации, поиска и спасения пострадавших привлечены 70 человек и 20 единиц техники.
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