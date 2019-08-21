Названа предварительная причина обрушения породы в шахте на Урале
Обрушение горной породы в шахте в Свердловской области произошло, по предварительным данным, из-за локального подземного землетрясения. Об этом проинформировал официальный представитель по связям с общественностью в Уральском федеральном округе компании, владеющей шахтой, Роман Лукичев.
По его словам, один из рабочих был травмирован в ходе горных работ. На предприятии создали комиссию для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
В данный момент шахта работает в штатном режиме, передает РИА Новости.
Инцидент произошел 21 августа на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске на глубине 1240 метров. Для эвакуации рабочих были направлены два отделения горноспасателей из 15 человек. Ранее сообщалось, что после обрушения под землей находятся 56 горняков.
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