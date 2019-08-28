Неизвестный похитил из ресторана на Кутузовском проспекте 2,5 миллиона рублей
Неизвестный похитил из ресторана на Кутузовском проспекте 2,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в среду, 28 августа, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ОМВД России по району Дорогомилово.
— В 16:00 в ОМВД обратился мужчина 1972 года рождения, старший администратор ресторана, и заявил о краже из данного ресторана по адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 6, — уточнили в пресс-службе.
Прибывшие на место представители правоохранительных органов установили, что неизвестный проник в служебное помещение ресторана и совершил кражу денег из сейфа, после чего скрылся в неизвестном направлении. Похищенная сумма оценивается в 2 миллиона 500 тысяч рублей.
В данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства и детали произошедшего.
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