Трех человек извлекли из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске

Спасатели вытащили трех человек из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске. Один из них погиб, сообщили в среду, 28 августа, представители «Сибирской генерирующей компании» (СГК), являющейся владельцем объекта.

В областном главке МЧС подтвердили информацию об одном погибшем и добавили, что еще один человек получил травмы. По последним данным ведомства, судьба еще восьмерых рабочих остается неизвестной. Также поступила информация о том, что здание было двухэтажным, а не одноэтажным, как сообщалось ранее.

— По предварительной информации, здание перекачивающей насосной станции двухэтажное, его размеры 10 на 30 метров. Часть здания находится на реконструкции, часть здания снесена. Произошло обрушение стены из бетонных блоков, обложенных кирпичом, в котлован, — рассказали РИА Новости в МЧС.

Напомним, что утром в среду, 28 августа, в Новосибирске обрушилось здание по адресу: улица Ударная, 1/1а. В момент инцидента на месте находилось 12 рабочих. Площадь разрушения составила 350 квадратных метров.

Предполагается, что причиной ЧП является нарушение требований при строительстве. На данный момент для ликвидации последствий аварийной ситуации, поиска и спасения пострадавших привлечены 70 человек и 20 единиц техники.

Читайте также: Два человека погибли и один пострадал при пожаре на сухогрузе в Нижнем Новгороде