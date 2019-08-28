Почти три тысячи праздничных конструкций украсят столицу ко Дню города

В Москве идут приготовления к празднованию 872-го дня рождения города. Специалисты комплекса городского хозяйства готовы разместить свыше 2,8 тысячи декоративных конструкций и элементов оформления по всей столице.

— В вечернее и ночное время заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов, — рассказал в среду, 28 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Украшены будут как традиционные площадки, так и новые территории во всех городских округах. Так, праздничное оформление получат транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, городские и народные парки, зоны особого городского и общественного значения, фестивальные площадки и другие места массовых гуляний. Их украсят конструкции с живыми цветами, арки, интерактивно-познавательные конструкции, селфи-зоны, различные скамейки и качели.

В комплексе городского хозяйства сообщили, что на Лубянской площади расположится стилизованная стела из медиаэкранов, на которых будут транслироваться виды Москвы и поздравления с Днем города. Флаги будут развеваться на Крымском, Новоарбатском, Большом Каменном и Большом Устьинском, Большом Краснохолмском, Бородинском мостах, а также на мосту Победы на Ленинградском шоссе и других сооружениях. В центре и округах установят свыше 400 флаговых декоративных конструкций. Кроме того, в этом году в общегородскую программу оформления будет включена входная группа ВДНХ, которую планируется оформить масштабным флаговым комплексом.

— Красочные видеоролики москвичи и гости столицы смогут увидеть на цифровых билбордах, на фасадах «домов-книжек», медиафасадах зданий на улице Арбат и медиафасаде здания Центрального телеграфа, — добавил Петр Бирюков.

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