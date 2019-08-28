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Диетолог назвала три самых полезных фрукта и овоща начала осени

Иван Зубков
• 10:45 • 28 августа 2019
Слива защищает организм от старения, говорит диетолог
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Слива защищает организм от старения, говорит диетолог
Фото: Анастасия Кочеткова, «Вечерняя Москва»

Известно, что конец лета и начало осени — сезон овощей, фруктов и ягод. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной о самых полезных плодах этого периода, которые растут едва ли не у каждого дачника и продаются в любом магазине.

Тыква

Тыква, прежде всего, полезна бета-каротином, который дает ей оранжевый цвет. Это предшественник витамина А, отмечает эксперт. Он необходим для нормального зрения, особенно сумеречного, хорошей кожи и здоровой слизистой, потому что без этого витамина слизистые не обновляются. Также он способствует профилактике всевозможных респираторных заболеваний, так как слизистая берет на себя первый удар, если рядом кто-то, например, чихнул. Благодаря тыкве мы будем меньше болеть простудой, так как она положительно влияет и на иммунную систему.

— Тех, кто едет загорать и ловить последние солнечные лучи, витамин А предохранит от рака кожи и меланомы и просто даст ровный загар, так как защищает от агрессивного действия ультрафиолета. Также тыква содержит много калия, который выводит излишки жидкости из организма и необходим людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Калий снижает давление на сосудистую стенку и артериальное давление. Поэтому это идеальный продукт для гипертоников.

Тыкву можно и тушить, и запекать, и варить с пшенной кашей, а в Болгарии, например, из этого овоща делают десерт. При термической обработке бета-каротин не теряет своих свойств, но в блюда из тыквы желательно добавлять какой-то жир: сливочное или растительное масло, сливки, сметану, йогурт, мороженое. Это нужно, чтобы бета-каротин усвоился, — отмечает Соломатина.

Слива

Слива содержит очень много антиоксидантов. И чем ярче эта ягода, особенно синяя или черная, тем больше она содержит антоцианов (соединения, которые находятся в растениях, обеспечивая красную, фиолетовую и синюю окраску плодов и листьев — прим. «ВМ»), которые защищают нас от разрушения, старения, борясь со свободными радикалами. 

— В частности, эти соединения защищают сердечно-сосудистую систему от возрастных изменений. Также слива содержит клетчатку, пектины и очень хорошо выводит соли тяжелых металлов, радионуклеиды. Также известно послабляющее свойство сливы. Сливу лучше употреблять в сыром виде. Можно сделать смузи, фруктовый салат, добавлять в разные каши, в частности овсянку. При термической же обработке витамин С разрушается, — рассказывает эксперт. 

Груша

Грушу лучше всего есть не на голодный желудок, особенно зеленую, так как она обладает вяжущим, закрепляющим действием и ее рекомендуется употреблять при диарее, рекомендует врач. У груши ниже гликемический индекс, чем у яблока, и в каком-то смысле она даже полезнее. Хотя постоянно и ретранслируется, что яблоки — наше все.

— В груше содержатся калий, магний и пектины, которые очень хорошо очищают наш кишечник. И главное, что, в отличие от яблок, груши дают чувство сытости, когда яблоки из-за содержания органических кислот, раздражая желудок, наоборот приводят к ощущению голода. Груша — прекрасный десерт, который тоже лучше есть сырым, хотя иногда ее и запекают. В последнем случае пектины будут выводить излишки холестерина. Также она прекрасно подходит к кашам, творогу и, если она не сладкая, сочетается с медом.

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