Врачи посоветовали аллергикам отказаться от арбузов и абсента до сентября
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии государственной клинической больницы № 52 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Суркова сообщила, что жителям столицы лучше отказаться от арбузов и абсента до начала сентября.
Помимо прочего, в список опасных продуктов она включила дыню, шпинат, семена подсолнечника, сельдерей, кабачки, баклажаны, шпинат, свеклу и вермуты, которые могут вызвать реакцию на цветение полыни и лебеды.
Также она порекомендовала людям с аллергией на пыльцу полыни, лебеды, амброзии и подсолнечника избегать прогулок по деревенской местности. Кроме того, Суркова посоветовала пользоваться очистителями воздуха, часто делать влажную уборку и надевать маску-повязку перед выходом на улицу. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее были названы российские регионы, жители которых больше других страдают от аллергии.
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