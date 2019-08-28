Названы самые богатые семьи в России
Эксперты определили самые богатые российские семьи.
На первом месте пятый год подряд оказываются Гуцериевы. Их состояние оценивается в 5,65 миллиарда долларов. Главе семейства Михаилу Гуцериеву принадлежит группа «Сафмар», сын Саид владеет долей в нефтяных компаниях, кипрской Landbury Trading и торговой сети бытовой техникой «М.Видео».
Второе место в рейтинге заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 миллиарда долларов.
На третьей месте расположилась семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год увеличили свои капиталы до 2,8 миллиарда долларов.
В десятку самых богатых семей в России попали: Гапонцевы (2 миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,89 миллиарда долларов), Линники (1,6 миллиарда долларов), Саркисовы (1,6 миллиарда долларов), Бажаевы (1,51 миллиарда долларов) и Михайловы (1,16 миллиарда долларов), сообщает журнал Forbes.
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