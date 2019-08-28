Российские знаменитости прочтут стихи о Москве в посвященной Дню города онлайн-игре

В честь Дня города в социальной сети запустили квест. Участникам предлагают ответить на 10 вопросов, правильные ответы на которые будут петь или зачитывать отечественные знаменитости: Николай Дроздов, Ирина Безрукова, Евгений Добровольская и другие. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В онлайн-игре пользователи должны угадать слова из песен и стихотворений. Цитаты будут взяты из произведений знаменитых поэтов (Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, Окуджавы), музыкальных групп («Несчастный случай», «Браво», «Моральный кодекс») и песен из кинофильмов. Каждый вопрос содержит четыре варианта ответа. После выбора одного из них появится видеоролик с участием знаменитостей, которые покажут правильность ответа.

Согласно замыслу организаторов, игра позволит больше узнать о столице и попасть на встречу с любимыми артистами. После ответа на 10 вопросов из 21-го пользователи получат бейдж на фотографию своего профиля с одним из четырех оригинальных «титулов».

Среди звезд, которые будут исполнять песни и читать стихи, — актриса Ольга Кабо, актер и музыкант Николай Фоменко, DJ Грув, исполнительница Маргарита Позоян, актрисы Елена Ландер и Ксения Стриж, певица Зара и многие другие. Участников игры ждут такие песни, как «Москва моя», «Дорогие мои москвичи», «Я шагаю по Москве».

Напомним, что День города в столице отметят 7 и 8 сентября. Для горожан будут открыты различные площадки, где организуют игры, соревнования, квесты, мастер-классы, театральные представления. Главная тема праздника в 2019 году — юбилей ВДНХ. Ему будут посвящены многие события и арт-объекты мероприятия.

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