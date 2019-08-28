Сотрудники вневедомственной охраны нашли пропавшего мальчика в Москве
Сотрудники Росгвардии помогли найти семилетнего мальчика, пропавшего на Саратовской улице в столице.
Как уточнили в ведомстве, приметы ребенка были незамедлительно переданы всем автоэкипажам вневедомственной охраны Юго-Восточного округа.
- Спустя час росгвардейцы нашли пропавшего мальчика в одном из дворов на Жигулевской улице. Он играл с детьми на детской площадке, - сообщила "Вечерней Москве" руководитель пресс-службы Главного Управления Росгвардии по городу Яна Урсу. - Наши сотрудники передали мальчика взволнованной матери.
В ходе поисков выяснилось, что мать отпустила ребенка погулять на детскую площадку. Но спустя некоторое время, когда женщина не обнаружила своего сына, забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы.
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