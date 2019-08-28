Веселые Пугачева и Вайкуле призвали страну «жить спокойно»
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, будучи в крайне веселом расположении духа, успокоили страну, призвав «жить спокойно». Видеозапись с шутливым обращением опубликовал на своей официальной странице в социальной сети муж Примадонны Максим Галкин.
Ролик был записан на фоне заката в Юрмале.
Ранее Пугачева на видео также шутливо «благословила на выступления для народа» певицу Светлану Лободу. Ролик с Вайкуле стал своеобразным продолжением.
— Живи спокойно страна, теперь у нас еще одна, — говорит Пугачева.
— Еще одна? Кто такая? — вопрошает Вайкуле.
— Все знают, ну и, собственно, хватит, — отвечает подруге Примадонна.
Подписчики Максима Галкина положительно отреагировали как на шутливое послание певиц, так и на их веселое настроение.
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