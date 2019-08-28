Творческие мастер-классы и бизнес-уроки: куда сходить школьникам на День города

День города может стать увлекательным событием для школьников и их родителей. И конечно, для бабушек и дедушек. «Вечерняя Москва» сделала подборку событий, которые будут интересны для мальчишек и девчонок от семи лет и старше.

Усвоить бизнес-уроки

Хотите научить своего ребенка бизнес-навыкам уже со школьной скамьи? «Марафон успешных школьников» стартует 7 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

— Подготовка новых квалифицированных кадров для экономики Москвы начинается еще в школе, ведь именно довузовское образование во многом помогает определиться с будущей профессией, — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, посетителей «Марафона успешных школьников» ждет большое количество мастер-классов, бизнес-игр от партнеров — крупнейших производителей напитков, питания, строительных компаний, сервисов по поиску работы и подбору сотрудников.

При формировании программы акцент делался на интерактивности образовательных секций, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

— Школьники смогут попробовать свои силы в создании города будущего, узнают о том, как накопить на свою мечту и запустить волонтерский проект. Все задания рассчитаны на командную работу, а прикладной характер занятий помогает объяснить, казалось бы, сложные темы и внедрить их в привычную жизнь, — рассказал Геннадий Дегтев.

Он добавил, что мероприятие рассчитано не только на детей. Для родителей школьников выступят спикеры, которые расскажут о том, какими умениями надо обладать, чтобы быть востребованными в будущем, а также обучат навыкам публичного выступления.

Также в рамках образовательного марафона будет работать игротека настольных игр.

Отправиться в путешествие

Но если вы не хотите сидеть на лекциях и думаете, что уроков хватит и в школе, прогуляйтесь тогда по площадкам фестиваля-конкурса «Цветочный джем». Так, на улице Митинской отметят Дни Англии, а на Профсоюзной расскажут о традициях Германии. На северо-западе откроется Международная школа этикета, которая проведет традиционное английское чаепитие Five o’clock tea. Здесь гости будут пить чай с молоком и узнают о канонах британской чайной церемонии. Также посетителей научат готовить апельсиновый мармелад, сэндвичи по-английски, английские сконы. Кроме того, гости площадки смогут поучаствовать в соревнованиях по традиционным английским видам спорта — крокету и английскому футболу.

День Германии пройдет по адресу: Профсоюзная, 41. В кулинарном бюро гости узнают популярные в Германии рецепты варенья, а также научатся готовить ягодный претцель и желе из шиповника. Также на этой площадке посетители смогут поиграть в тетербол и боулинг.

А может, ваш ребенок хочет поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах. Таких на окружных площадках будет более 400! Взрослых и детей ждут также выступления кукольных театров, мюзиклы и спортивные игры.

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

На сценах поставят мюзиклы по мотивам всеми любимых сказок и историй. «Бременские музыканты», «Алиса в Стране чудес», «Дюймовочка», «Лукоморье», «Малыш и Карлсон» — известные герои оживут в песнях и танцах и порадуют как юных зрителей, так и их родителей. Кроме того, в программе более 30 увлекательных спектаклей от московских театров.

В арт-мастерских — творческие мастер-классы по гончарному мастерству и мозаике. Посетители научатся создавать экопосуду из натуральных материалов и украшать кухонную утварь мозаичными узорами. На кулинарных мастер-классах гости освоят оригинальные рецепты летних десертов и узнают, как готовить варенье из винограда с добавлением специй, арбузно-ягодный смузи, мармелад из айвы, яблочно-грушевое желе.

Музейная программа

Праздничную программу подготовили и столичные музеи. В первые сентябрьские выходные после школы выбирайте музей и мероприятие в нем. Кстати, все они бесплатны. Так, в Доме-музее Марины Цветаевой пройдет детское интерактивное занятие по мотивам повестей Марка Твена о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна «Вниз по Миссисипи». Ребятам предстоит изучить язык мореплавателей, побывать в роли капитанов и штурманов и научиться читать карты. А в картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова состоится праздничный концерт ансамбля солистов Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных.

Мемориальный музей Скрябина приглашает отметить День города. В честь 872-летия столицы подготовлена большая программа с концертами, спектаклями и экскурсиями. По традиции экспозиции мемориальной квартиры композитора и Музея русской гармоники будут открыты для бесплатного посещения. В этот раз все желающие с 11:00 до 19:00 увидят выставку «Круг Скрябина. Н. Шперлинг и Ж. Дельвиль».

Свою программу подготовили также Музей обороны Москвы, Музей имени Пушкина и Музей имени Дарвина, «Кутузовская изба», галереи Шилова, Глазунова, «Измайлово», «Здесь на Таганке», «Загорье» и другие.

Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

К разгадке тайн через парк

Парки удивят разнообразием интерактивных событий. Особенно богатый выбор ожидается в «Зарядье». Например, здесь пройдет цикл занятий «Генетический детектив». Участники смогут почувствовать себя героями остросюжетного детектива: проведут собственное расследование, изучат методы ДНК-дактилоскопии и раскроют запутанное преступление. Школьники научатся искать отпечатки пальцев и проводить генетический анализ, освоят методы молекулярной биологии, а в конце курса получат собственные генетические профили. Пройдут и занятия «Время первых». Здесь они научатся оценивать состояние человека, которому стало плохо, а также оказывать пострадавшему доврачебную помощь.

В «Заповедном посольстве» пройдет интерактивное занятие «Заповедные драгоценности». Его участники отправятся на поиски таинственных Заповедных островов, ключей и драгоценностей «Зарядья», вооружившись картой, инструкцией с маршрутом и другими загадочными предметами из старинного сундука. Парк приглашает старшеклассников на занятия в рамках просветительской программы «Тайны биотехнологии». Специалисты по генетике и биофизике расскажут о том, как происходит генетическая трансформация клеток живых организмов и как ученые переписывают код ДНК.

В свою очередь Измайловский парк приглашает детей на регулярные мастер-классы по конструированию. Ребята вместе с преподавателями будут собирать модели из конструктора «Лего». Это способствует развитию мелкой моторики, пространственного мышления и логики. Здесь же стартуют традиционные регулярные спектакли и анимационные программы для детей. Спектакли будут проходить по субботам, анимационные программы — по воскресеньям.

В Лианозовском, Гончаровском, Перовском парках, на «Ангарских прудах», в Печатниках и других городских зеленых территориях посетителей ждут творческие мастер-классы, детская анимационная программа и театральные постановки.

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