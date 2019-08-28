Главный детский диетолог Москвы рассказала, сколько раз в день нужно кормить школьников
Учеников младших классов необходимо кормить пять–шесть раз в течение дня. Об этом 28 августа на пресс-конференции сообщила главный детский диетолог столичного Департамента здравоохранения Татьяна Брежнева.
Она отметила, что указанная периодичность в еде для школьников будет оптимальной. По словам главного детского диетолога Москвы, более частые приемы пищи могут привести к снижению аппетита, а более редкие — к растяжению желудка.
— За час до сна в качестве второго ужина детям дают стакан кисломолочного напитка. Например, простоквашу, — передает слова Брежневой РИА Новости.
Также, как говорит диетолог, необходимо, чтобы у детей сформировались навыки самостоятельного соблюдения правил гигиены. Ребята должны запомнить, что необходимо мыть руки, тщательно промывать фрукты и овощи.
Татьяна Брежнева уточняет, что мясо или рыбу лучше давать школьникам в первой половине дня, так как подобная пища богата белками и медленно переваривается, к тому же она имеет возбуждающее действие на нервную систему ребенка.
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